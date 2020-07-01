شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء والاتصالات يوقعان اتفاقية تعاون لإتاحة الخدمات الإلكترونية لـ "ذوى الإعاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفراس اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتى أعمال هذه الاتفاقية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدى الإعاقة، باستخدام تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الاتاحة التكنولوجية لخدمات الكهرباء لذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بسهولة ويسر.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية للبوابة الالكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر واتاحة خدمات الشركة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الالية المزودة بشاشات تعمل باللمس للتواصل الفعّال مع ذوي الاعاقات السمعية والبصرية لعدد (25) فرع للشركة على مستوي الجمهورية كمرحلة أولى، فضلاً عن إطلاق خدمة الرد على شكاوى واستفسارات خدمات الكهرباء عن طريق المركز التقني لخدمات لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وإعاقات التخاطب.

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وقد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تفعيل رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها للتيسير على المواطنين وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتاحة قنوات رقمية ذكية قادرة على التواصل الفعال مع ذوي الاعاقات السمعية والبصرية واستخدام التطبيقات الحديثة المعدة لذلك.

وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية.

وأشار الوزير إلى أهمية تطويع التقنيات المساندة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير الدعم التقني لهم. حضر توقيع الاتفاقية المهندس جابر دسوقي مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والسيد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتورة نهي ربيع مديرة المسئولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .