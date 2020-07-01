شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 1 سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، مع إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31369 طن تشمل 13500 طن يوريا و11900 طن فوسفات و169 طن أرز و4400 طن مولاس و1400 طن كبريت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26705 طن تضم 8500 طن ذرة و10357 طن خردة و2681 طن حديد و 2499 طن فول و 1268 طن خشب زان و 1400 طن كبريت .

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وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 406 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة ومانجو ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وخضروات مجمدة وفلفل ) وحاصلات زراعية ( بصل وأرز ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والجزائر والأردن وأمريكا وبريطانيا وهولندا ومالطا و هونج كونج وألمانيا.

وسجل عدد الحاويات الوارد 605 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 28990 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76306 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2790 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فى حين غادر عدد 1996 شاحنة منها 628 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34355 من البضائع العامة.