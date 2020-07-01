شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر :تسكين طلاب الفرق النهائية بالمدن الجامعية بداية من غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المدن الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الاحترازية التي تمت بها، وذلك في إطار حرصه التام على متابعة سير العمل بقطاع المدن الجامعية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات بداية من غدا وفق جداول اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي سوف تبدأ من يوم السبت القادم الموافق 4 يوليو الجاري.

وأوضح بيان الجامعة أن الإجراءات شملت عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكافة المباني، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات بحيث لا يتخطى عدد الطلاب والطالبات اثنان في كل غرفة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأشار البيان إلى اطمئنانه على تواجد الإشراف الطبي على مدار 24 ساعة من خلال النوبتجيات المتتالية، بجانب تواجد سيارة إسعاف على مدار الساعة تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأوضح رئيس الجامعة أن عملية التسكين تسبق عملية بدء الامتحانات بـ48 ساعة، حيث تبدأ من صباح غد الخميس للطلاب والطالبات الذين لديهم امتحانات من يوم السبت القادم الموافق 4 يوليو الجارى، حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات.

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رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من محمود رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وأسامة توفيق عبدالمجيد، مدير عام المدن الجامعية للطلاب ، وهدى فوزي مدير عام المدن الجامعية للطالبات .