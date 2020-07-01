شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استمرار أعمال تعقيم وتطهير المساجد فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عدد من الصور لالتزام المصلين فى اليوم الخامس على التوالى لإعادة فتح المساجد فى المحافظات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، استمرار أعمال تعقيم وتطهير المساجد فى جميع المحافظات، كما يستمر ملاحظة الوعى الكبير لدى المصلين الذين أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، التى من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكدت الوزارة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

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كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.