شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 161 مطعم حصل على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والاثار حصول 161 مطعماَ وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية ليصل الإجمالي إلى 305 وحصل خلال اليومين الماضيين 161 مطعماً وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن إجمالي عدد المطاعم السياحية والكافتيريات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن وصل إلى 305 مطعماَ بالعديد من المحافظات المختلفة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقى المنشآت السياحية التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

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جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من السبت الموافق 27 يونيو 2020.

وقامت وزارة السياحة والآثار بتطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654 الذى اطلقته الوزارة في شهر ابريل الماضي ليشمل بدءا من اليوم تلقي استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التى اصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ اطلاقه، فى ضوء عودة السياحة الوافدة الي مصر بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة اولي اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 1يوليو الجارى.

من جانبها أوضحت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه سيقوم بتلقى كافة استفسارات السائحين التى من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التى يمكنهم زيارتها فى ضوء ضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها الوزارة.