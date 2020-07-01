شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رويترز تبرز إقبال السائحين على المواقع الأثرية بمصر بعد رفع الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مواقع أثرية فى مصر إقبالا كبيرا من السائحين منها أهرامات الجيزة والمتحف المصرى، وشددت السلطات المصرية من الإجراءات الاحترازية مع فتح تلك المواقع، وبحسب صور نشرتها وكالة رويترز تبرز إقبال الزائرين على المناطق الأثرية بعد قرارات رفع الحظر.

وشملت القائمة الأولية للمواقع الأثرية التى ستستقبل الجمهور، وفقا للضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متحف النوبة فى أسوان، متحف الأقصر، والمتحف المصرى بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامى، والمتحف القبطى.

أما المواقع الأثرية فهى معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحرى ومقابر وادى الملوك بالأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وكانت الوزارة قد افتتحت عددا من المواقع قبل نهاية شهر يونيو، وهى متحف الغردقة ومتحف مرسى متروح وكهف روميل ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية وقلعة قايتباى.



أحد الزائرين



أحد السائحين خلال زيارته

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إقبال من السائحين



الأهرامات وأحد السياح



الأهرامات



المتحف المصرى