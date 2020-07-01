شكرا لقرائتكم خبر عن عميد ألسن عين شمس: انطلاق امتحانات الفرقة الرابعة 11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، استعدادات إدارة الكلية لإجراء امتحانات نهاية العام، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من 11 يوليو 2020 إلى 28 يوليو 2020، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعياً، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وإشراف د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات والكوارث والمركز الطبى وإدارة الدفاع المدنى والأمن بالكلية.

وأوضحت د.سلوى رشاد أنه تم تخصيص 102 لجنة صباحى و94 لجنة مسائى سعة كل لجنة 12 طالباً و24 طالبا بالمدرج بإجمالى 2347 طالبًا بالنظام الفصلى، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر.

وشددت على أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، وتوفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتم التنبيه على الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم قاعات امتحانات الفرقة الرابعة و جميع الكنترولات، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية. كذلك قامت إدارة الكلية بوضع خطة مُحكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة، و التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.

كما يتم تقسيم الطلاب على البوابات مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب وآخر، كما سيتم العمل على قياس درجة حرارة الطلاب عن طريق لجنة مشكلة من الأمن والدفاع المدنى والمركز الطبى بالكلية.

وشددت على ضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما تم ترك مدة ساعتين بين فترتي الامتحان لاتخاذ إجرءات التعقيم اللازمة للجان، وتهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة، مؤكدة على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، و تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة يومياً بعد انتهاء الامتحان.

وأوضحت أن الخطة التأمينية لعملية الامتحانات تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمى للكلية وعلى صفحات الأقسام، ومضمونها كالتالي: حفاظاً على سلامتك أثناء فترة الامتحانات، برجاء اتباع الإرشادات التالية:-

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- الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل حيث سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات الكلية للدخول.

- التوجه لمقر لجنة الطالب فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها.

- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة به منذ دخوله بوابة الجامعة والكلية و طوال فترة الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية بين الطلاب أثناء الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات الوقائية الخاصة بالطالب داخل اللجنة (المناديل و مواد التعقيم و القفازات).

- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب حيث لن يتم تداول أى مشروبات أو مأكولات داخل اللجان.

- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.

- ممنوع التجمعات داخل حرم الكلية ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.

- على الطالب الذى لا يرغب فى أداء الامتحان نظرا للظروف الراهنة، أن يعتذر عن أداء الامتحان بتقديم طلب لمجلس الكلية ويحق له حضور امتحانات الدور الثانى ويحتفظ بكامل درجاته و تقديره.