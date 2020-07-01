شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يوزّع 40 طنا من المواد الغذائية على سكان بشائر الخير 1 و2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع صندوق تحيا مصر صباح اليوم الأربعاء، 40 طنا من المواد الغذائية على 4 آلاف أسرة بمدينتى بشائر الخير 1 و2 بمحافظة الإسكندرية فى إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة"، التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن توزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طنا من الدواجن على مستحقيها في 19 محافظة هى: الأقصر،الجيزة ،القاهرة ،الإسكندرية ،الفيوم ،بني سويف ،قنا ،سوهاج ،دمياط ،مطروح ،البحيرة ،المنوفية ،كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية،ا لوادي الجديد ،أسيوط ،المنيا ،الشرقية ، لافتا الى أن هذه المرحلة تستهدف دور رعاية المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والسيدات المعيلات في المحافظات الـتسعة عشر وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الرابعة تتضمن أيضا توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل وتشمل 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، و نحو نصف مليون كمامة N95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالإضافة إلى 300 ألف عبوة قفازات طبية.

واستطاعت المبادرة عبر مراحلها الأربعة توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لنحو 600 الف أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

كما نجحت المبادرة في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، و500 ألف كمامة N95، أطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم، فضلا عن 300 الف عبوة قفازات طبية.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة استطاعت في توحيد جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية التي وفرها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمستحقيها، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .