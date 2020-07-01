شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تخصص خط ساخن لاستقبال شكاوى واستفسارات السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار تطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654، الذى أطلقته الوزارة فى شهر إبريل الماضى ليشمل بدءا من اليوم تلقى استفسارات وآراء السائحين فى ظل ضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ اطلاقه، فى ضوء عودة السياحة الوافدة إلى مصر بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 1يوليو الجارى.

من جانبها أوضحت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة الي انه سيقوم بتلقي كافة استفسارات السائحين والتي من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والاماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة.

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خدمة الخط الساخن ستستقبل مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9صباحاً وحتى الساعة 5مساءً باللغتين العربية والانجليزية، لافتة الي انه سوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة استفساراته ومقترحاته والرد عليه فورا والقيام بحل أية مشكلة قد تواجهه. كما أن خدمة الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضاءة فترة أجازتهم بمصر.

وفى أولى أيام بدء عودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، استقبلت اليوم مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء طائرتين قادمتين من العاصمة الأوكرانية كيف، وذلك فى أولى رحلاتها إلى مصر بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر.

كانت مصر قد علقت فى مارس الماضى حركة الطيران الدولى فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.