شكرا لقرائتكم خبر عن الدسوقى رشدى فى لايف جديد عن دور جماعة الإخوان فى بناء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الزميل محمد الدسوقى رشدى، عبر "لايف" جديد على صفحة ”الخليج 365” بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان: "خيبر خيبر يا يهود جيش البنا بتاع سدود"، رصدًا لتظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية وسلاح الهتافات التي يتم استخدامه لتحقيق الأهداف المسمومة بشأن قصية سد النهضة، وكذلك وضع السيدات والفتيات المنتقبات والمحجبات فى صدارة تلك الهتافات التى تهدف من الدرجة الأولى تشويه صورة مصر وخلق حالة من الفوضى، مشيرا إلى فشل محمد مرسى فى انهاء الأزمة أو إيجاد حلا لها.

وأشار الدسوقى عبر اللايف، إلى أن يوم 28 مايو 2013 التقى مرسى بسفير مصر بإثيوبيا محمد إدريس، وأكد وقتها أن مشروع سد النهضة أمر وقع ولابد من تنفيذه، مشيرا أن وزير شئون الاتصالات بأديس أبابا بريك سيمون يوم 29 مايو 2013 قائلا "مرسى عاد إلى مصر وأبشروا وقد تم تحويل مجرى المياه النيل الأزرق وعمل تصميم الأعمال الخرسانية بسد النهضة وعلاقتنا جيدة مع مصر".

وتابع أن جماعة الإخوان هم من وراء بناء سد النهضة حيث قاموا بحملات ترويجية بعد 25 يناير بتولى هشام قنديل وزارة الرى، وعندما سافر إلى دولة أثيوبيا ومن بعدها تم الاتفاق بين هشام قنديل والشركة الهولندية بتسريب بعض المعلومات للتعزيز بناء السد النهضة.