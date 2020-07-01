شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لأسر الشهداء" يعلن فتح باب التقدم لدورات الأعمال اليدوية ومحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لأسر الشهداء، فتح باب التقدم لدورات محو الأمية والأعمال اليدوية (خياطة، تطريز، مشغولات جلدية) فى الفترة من 5 حتى 21 يوليو 2020، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.

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وطالب الخطيب، فى بيان، أسر الشهداء والمصابين الراغبين في الإلتحاق بالدورات تسجيل بياناتهم عن طريق الكول سنتر عبر الأرقام : 01111905723 – 01111906324.

ويأتي ذلك فى ضوء خطة تطوير وتحديث خدمات المجلس لتشمل كافة مجالات الرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية.