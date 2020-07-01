شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم توصيات لمزراعى الأرز لزيادة الإنتاج خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 "، عددا من التوصيات الفنية المتبعة التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي،والواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر يوليو لزيادة الإنتاج وخاصة طرق الرى والتسميد ومكافحة افات المحصول .

وتشمل التوصيات:

- ضرورة الإهتمام بالرى وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.

-التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الإلتزام بالمعدلات الموصى بها.

Advertisements

-متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.

- علاج ظاهرة الإحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.

قال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان ، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، أنه لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج ، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف ، والتوسع في زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية ، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.