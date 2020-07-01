شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى المائدة المستديرة للأمم المتحدة بشأن تأثير كورونا على قطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منظمة الطاقة الدولية مائدة مستديرة تحت عنوان " التحديات والفرص " بشأن تأثير وباء كوفيد-19 على الطاقة في افريقيا شارك في الاجتماع عدد من الدول الأفريقية في مقدمتها مصر حيث ضم الاجتماع قادة من الاتحادين الافريقي والاوروبي و 10 وزراء من إفريقيا

وركزت المناقشات على ثلاثة مجالات رئيسية. لمستقبل الطاقة في أفريقيا: الكهرباء والنفط والغاز والتحولات المستدامة والشاملة و أكد المشاركون على الحاجة إلى سياسات حكومية سليمة وتعزيز الاستثمارات لدعم الاقتصادات وتطوير أنظمة طاقة مرنة ومستدامة

ومن جانبه أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنه وفق لنائب الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال كلمته في افتتاحية المائدة المستديرة أن جائحة كورونا تسببت في معاناة إنسانية وزعزعت استقرار الاقتصاد العالمي مؤكدا يجب علينا التخطيط الآن لكيفية التعافي بشكل أفضل.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان الأفريقية بين 25 و 40 % في عام 2020 وحده لافتا إلى أنه توقعت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة معدل نمو بنسبة 1.1 % في عام 2020 في أفضل سيناريو ، وانكماش بنسبة 2.6 % في الأسوأ.

ولفت نائب الأمين العام للأمم المتحدة " لم تكن مهمتنا المشتركة المتمثلة في القضاء على الفقر وتحقيق خطة 2030 أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى وفي الوقت نفسه، لا يزال تغير المناخ يطرح تحديات ولا يمكننا معالجة هذه الأزمات العالمية بشكل منفصل"

وأضاف الطاقة هي أيضًا خدمة أساسية لجميع جوانب الاستجابة للوباء - من تشغيل المرافق الصحية وتوفير المياه النظيفة لغسل اليدين ، إلى تمكين الخدمات من أجل تعليم بعيد اجتماعيًا كما سيحتاج اللقاح النهائي لوباء كوفيد – 19 إلى أنظمة طاقة خارج الشبكة وعبر الحدود يتم إنتاجها وتخزينها وتوزيعها مشيرا إلى أنه لا يزال 600 مليون شخص في جميع أنحاء القارة يفتقرون إلى الكهرباء الموثوقة.

وأكد " ستنمو احتياجات إفريقيا من الطاقة بشكل كبير خلال العقود القادمة. سوف تتطلب توقعات النمو السكاني الهائل بنية تحتية وأنظمة جديدة وكثيفة الطاقة - الإسكان والمباني والشبكات الكهربائية.

وأشار نائب الأمين العام " يقدر بنك التنمية الأفريقي أن احتياجات إفريقيا من البنية التحتية تتراوح بين 130 و 170 مليار دولار سنويًا" مضيفا "يمكن لأفريقيا أن تقود ثورة الطاقة النظيفة وتتجنب مسار الطاقة التقليدي عالي التلويث والمكلف في الاقتصادات الناشئة.

وقال "أظهرت دول مثل مصر و كينيا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي ريادتها في تشجيع الاستثمارات في تطوير الطاقة النظيفة من خلال الإصلاحات السياسية والتنظيمية. نحن بحاجة لرؤية المزيد من هذه"

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ودعا نائب الأمين العام الحضور تشكيل انتعاش إيجابي للمناخ من خلال ست طرق رئيسية:

أولاً ، قم بتوفير وظائف وأعمال جديدة من خلال انتقال نظيف وخضراء.

ثانيًا ، استخدم القوة النارية المالية لحماية السكان الضعفاء وضمان الحصول على الكهرباء النظيفة دون انقطاع. وهذا يتطلب التعامل مع كل من شركات الطاقة على الشبكة والمطورين خارج الشبكة كصناعات أساسية من أجل الحفاظ على الأضواء للجميع.

ثالثًا ، إنهاء دعم الوقود الأحفوري وجعل الملوثين يدفعون مقابل التلوث حيث أنه في معظم الأماكن ، بما في ذلك إفريقيا ، توفر مصادر الطاقة المتجددة الخيار الأقل تكلفة لتوليد الطاقة.

رابعاً: متابعة عملية انتقال عادلة ونزيهة لا تتخلف عن الركب ، مع إدراك أن الدول النامية يجب أن تتاح لها الفرصة لنحت عملية الانتقال لمصلحة الناس وبيئة مستدامة.

خامساً ، دمج المخاطر والفرص المناخية في النظام المالي وصنع السياسات العامة والقرارات المتعلقة بالبنية التحتية.

سادسا ، رفع الطموح. إن تعزيز المساهمات المحددة وطنياً - المساهمات المحددة وطنيًا - قبل COP26 في عام 2021 يوفر فرصة مثالية للقيام بذلك ، وخلق فرص استثمارية للطاقة المستدامة.

يذكر أنه تضمنت المائدة المستديرة الوزارية قادة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأوبك والاتحاد الأوروبي وطاقة أفريقيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة و10 وزراء لدول أفريقيه