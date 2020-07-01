شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ سيدة مسنة تخلى عنها ابنها وتركها بالشارع بلامأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى لفحص البوست الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذى تم رصدة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف بشارع الدويدار محطة الجراج حدائق القبة - القاهرة تخلى عنها ابنها وتركها بلامأوى وتخاف أن تموت وهى بالشارع .

توجة الفريق لمكان تواجد السيدة المسنة وأجرى دراسة حالة لها وتبين أنها تبلغ من العمر 74عاما وليس لديها أى أوراق ثبوتية وهى أرملة ولديها أبن تزوج وتركها منذ سنتين وهى كانت تعمل حارسة لإحدى العقارات وتعانى من أمراض مزمنة، أعجزتها عن العمل كما أفادت أن إبنها تخلى منذ أن تزوج وأصبحت بلا مأوى انتقلت للعيش بالشارع وأهالي المنطقة من يقومون برعايتها منذ أكثر من سنتين ،كما نسق الفريق لنقل السيدة المسنة لإحدى المستشفيات لإجراء فحص طبى شامل لها .



نجح الفريق فى إقناع السيدة المسنة استقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتتلقى كافة أوجة الرعاية لخوفها الموت بالشارع دون سند ، وقام الفريق بالتنسيق مع إدارة حدائق القبة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة التابع لها مكان تواجد المسنة لتوفير دار رعاية لها وتم نقلها لتعيش فية حياة كريمة .

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى .