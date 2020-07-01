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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التخلفات ويشيد بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بجولة بكليات قطاع الدراسة تفقد خلالها أعمال لجان امتحانات التخلفات بكليتي اللغة العربية وأصول الدين.
وأكد بيان جامعة الأزهر أن الجولة في إطار متابعة رئيس الجامعة لانتظام سير العمل باللجان والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وانتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان، حيث اطمئن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات حفاظا وحرصا على سلامة الجميع في مواجهة فيروس كورونا.
وخلال تفقده للكليات أشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من توفير الكليات لمداخل منفصلة لدخول وخروج الطلاب حرصا على سلامة الطلاب، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.
وذكر البيان أنه قد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلا من الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ مجدي عبدالعزيز، الأمين العام المساعد للجامعة.
وأشار البيان إلى أنه في نهاية الجولة أشاد رئيس الجامعة بالانضباط الذي لمسه خارج اللجان وداخلها، موجها الشكر لإدارات الكليات والمشرفين على تنظيم الامتحانات، مشددا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.
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