مبادرة "اتحضر للأخضر".. "البيئة": رفع 40 طن مخلفات من البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة تنظيف قاع البحر الأحمر، ضمن مبادرة حملة "اتحضر للأخضر"، وتم رفع ما يقرب من 40 طن مخلفات من قاع البحر الأحمر في ختام أعمالها وذلك من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالإضافة إلى جمعية "هيبكا".

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالمشاركين بالمبادرة لافتة أنها تعكس وعي العاملين بسياحة الغوص و القائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي كما تبرز نجاح برامج الوزارة في دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المبادرة تعد خطوة أولى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة مؤكدة على الاستمرار في حماية البيئة والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة الأطراف.

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وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مبادرة الوزارة "اتحضر للأخضر"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بدأت نشاطها لحماية التنوع البيولوجي بتنفيذ حملة نظافة موسعة لقاع البحر الأحمر بمناطق الغردقة وسفاجا ومرسى علم لمدة 10 ايام في الفترة من 19 إلى 29 يونيو للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية. مشيرة إلى أن المراحل القادمة ستنفذ على نطاق أوسع وستشمل بعض مواقع للغوص داخل وخارج المحميات.

وتنوعت المخلفات التي تم استخراجها من المواقع المختلفة بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها، وتم نقلها إلى المدفن الصحي للتخلص منها بصورة آمنة.

وأعرب المشاركين في الحملة على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية و هو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.