ما الشروط والمستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، إنه تم تقسيم عمليات تسجيل المواطنين المخالفين أو سارقي التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية إلى عدد من المراحل؛ شريطة أن يكون المتقدم المخالف لديه إيصال ممارسة كهرباء أو محضر ضبطية قضائية، وهذا شرط أساسي في التسجيل على المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي بدأت اليوم تلقي طلبات المخالفين وسارقي التيار الكهربائي ممن لديهم ممارسات أو ضبطية قضائية فقط، وذلك كمرحلة أولى.

تساؤلات واستفسارات عديدة تداولها البعض عن كيفية الحصول على محضر ممارسة سرقة التيار أو الضبطية القضائية أو القسيمة "الإيصال" الذي دُفع من خلاله المبلغ المحدد على المخالف أو السارق؛ كونها شرطًا أساسيًّا للتقديم على العداد الكودي للمباني العشوائية والمخالفة.

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"الخليج 365" تواصل مع مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي أكد أن أي مواطن يرغب في التقديم على عداد كودي من خلال المنصة الإلكترونية يجب أن يحضر آخر إيصال تم سداده للممارسة أو الضبطية القضائية وليس المحضر الذي يتم إرساله إلى النيابة العامة، في حالة عدم قيام المواطن المخالف بسداد قيمة الغرامة أو السرقة التي تقررها شركة الكهرباء التابعة له من خلال قياس الأحمال.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن المرحلة الأولى من التقديم تستهدف تركيب العدادات الكودية لـ٦٥٠ ألف مواطن مخالف يعتمدون على الممارسات سواء من شرطة الكهرباء أو من خلال محاضر الضبطية القضائية التي يقوم المواطن في الحالتين بسداد قيمتها لشركة الكهرباء، وتم حصولهم على إيصالات السداد؛ فمن خلالها لهم أحقية التقديم للحصول على طلب تركيب العدادات الكودية.

وأشار المصدر إلى أن مَن لم يوجد معه أي إيصال ممارسة أو ضبطية قضائية تم تحريرها له من قبل، عليه الانتظار حتى الانتهاء من المرحلة الأولى؛ لأنه لن يلتفت إلى أي طلبات سيتم تقديمها لم يوجد بها أي سداد رسوم ضبطية قضائية أو محضر سرقة تيار كهربائي.