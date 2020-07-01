مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلات أوروبا وأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة لنقل ما يقرب من ٢٠٠٠راكب على ١٤ رحلة دولية؛ حيث أقلعت أول رحلة اليوم متجهة إلى تونس في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، واستقبال المسافرين في مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وقال الطيار رشدي زكريا: "بدأنا اليوم في تشغيل رحلاتنا بكافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا"، مضيفا أن الإجراءات تبدأ منذ دخول الراكب المطار وعلى الطائرات وحتى وصولهم إلى وجهاتهم المفضلة، وتمني زكريا وباء كورونا وعودة حركة الرحلات وجداول التشغيل إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن والاستمتاع بتجارب السفر مرة أخرى حيث لايزال السفر بالطائرات أفضل وسيلة في العالم من حيث معدلات السلامة والأمان.

وحرص العاملون بمصر للطيران، من أصحاب المواهب الفنية على استقبال المسافرين بالمطار بتقديم فقرة فنية تتضمن موسيقى وأغاني وطنية ترحيبا بالركاب وتعبيًرا عن سعادتهم باستئناف حركة الطيران مرة أخرى وسط جو يسوده الأمل والتفاؤل بتخطي هذه الظروف الصعبة.

من ناحية أخرى دعا الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ركاب الشركة إلى اتباع كافة الإرشادات الوقائية وتعليمات السفر التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، كما أعلن عن طرح الشركة تخفيض 20 % إلى العديد من الوجهات الأوروبية وإلى نيويورك وواشنطن لشراء التذاكر حتى 15 يوليو والسفر حتى 31 أغسطس المقبل.