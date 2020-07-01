صندوق تحيا مصر يوزع 40 طن مواد غذائية على سكان بشائر الخير 1 و2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، اليوم الأربعاء، إن المرحلة الرابعة من مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) تتضمن توزيع 500 طن من المواد الغذائية، و36 طنًّا من الدواجن على مستحقيها في 19 محافظة؛ هي: الأقصر والجيزة والقاهرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج ودمياط ومطروح والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والوادي الجديد وأسيوط والمنيا والشرقية.

وأضاف عبد الفتاح أن صندوق تحيا مصر، قام صباح اليوم بتوزيع 40 طنًّا من المواد الغذائية على 4 آلاف أسرة بمدينتي بشائر الخير 1 و2 بمحافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر بأن هذه المرحلة تستهدف دور رعاية المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والسيدات المعيلات في المحافظات التسع عشرة، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

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وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الرابعة تتضمن أيضًا توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل، وتشمل 40 جهاز تنفس صناعي، و300 ألف كمامة جراحية، ونحو نصف مليون كمامة N95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات، بالإضافة إلى 300 ألف عبوة قفازات طبية.

واستطاعت المبادرة عبر مراحلها الأربع توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًّا من اللحوم و150 طنًّا من الدواجن و160 طنًّا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لنحو 600 ألف أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

ونجحت المبادرة في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، و500 ألف كمامة N95، وأطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم، فضلًا عن 300 ألف عبوة قفازات طبية.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة استطاعت في توحيد جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية التي وفرها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمستحقيها، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كل الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة؛ لا سيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا.