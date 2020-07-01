ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو حشيش و1100 قرص مخدر في أسيوط والمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، أحد الأشخاص وبحوزته (48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول). كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، 4 أشخاص، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا وبحوزتهم (1174 قرص مخدر لعقاري "تامول – ترامادول" – سيارة – توك توك "بدون لوحات" - مبلغ مالي – 4 هاتف محمول). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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