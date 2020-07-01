قضية "أنصار الشريعة".. النقض تؤيد إعدام 3 متهمين والمؤبد ل- 4 أخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 3 متهمين والسجن المؤبد على 4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة.

وعدلت المحكمة في حكمها اليوم الأربعاء من السجن المشدد 15 سنة للسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 14 أكتوبر 2018 بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ7 متهمين إلا أن 10 فقط تقدموا بالطعن.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.