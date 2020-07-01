النيابة تُحيل ملف قضية "حادث طبيبات المنيا" لمحكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكليية، اليوم الأربعاء، بإحالة ملف قضية "حادث طبيبات المنيا"، والذي أسفر عن وفاة 3 طبيبات واثنين آخرين، للمحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء توجه أطباء من المنيا إلى وزارة الصحة في القاهرة، اصطدمت سيارتهم ميكروباص بسيارة نقل نتيجة لنوم السائق والسرعة الزائدة وانقلبت على الطريق، ما أدى إلى وفاة 3 طبيبات وسائق وعامل واصابة 17 آخرين.

وتسلمت النيابة العامة تقريرا طبيا خاص بتشريح جثث المتوفين بالإضافة إلى تقرير حول حالة المصابين في الحادث، وتفاصيل الإصابات التي لحقت بهم، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت اشارة تفيد بوقوع حادث بطريق الكريمات بدائرة قسم شرطة أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين، أنه أثناء توجه أطباء من المنيا إلى وزارة الصحة في القاهرة، اصطدمت سيارتهم ميكروباص بسيارة نقل نتيجة لنوم السائق والسرعة الزائدة وانقلبت على الطريق، مما أدى إلى وفاة 3 طبيبات وسائق وعامل وإصابة 17 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات وجرى إسعافهم.