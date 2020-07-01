أخبار مصر | 161 مطعماَ وكافيتريا سياحية تحصل على شهادة السلامة الصحية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 161 مطعماَ وكافيتريا سياحية تحصل على شهادة السلامة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل خلال اليومين الماضيين 161 مطعماً وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن إجمالي عدد المطاعم السياحية والكافتيريات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن وصل إلى 305 مطعماَ بالعديد من المحافظات المختلفة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من السبت الموافق 27 يونيو 2020.

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من ناحية أخرى قامت وزارة السياحة والآثار بتطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم ١٩٦٥٤ والذي أطلقته الوزارة في شهر أبريل الماضي ليشمل بدءً من اليوم تلقي استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.

ويأتي ذلك في ضوء عودة السياحة الوافدة إلى مصر بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة اولي اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق ١ يوليو الجاري،

وأوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ولفتت إلى أن الخط سيقوم بتلقي كافة استفسارات السائحين والتي من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والاماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة.