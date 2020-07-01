أخبار مصر | "مصر الخير" تشكر المتبرعين لدعم مستشفيات العزل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" تشكر المتبرعين لدعم مستشفيات العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن تأكيد الرئيس على أهمية تضافر كافة جهود مؤسسات المجتمع في مواجهة أزمة كورونا، كان له أثر إيجابي في تعاظم دور القطاع الخاص والمصرفي في المساهمة في دعم المنظومة الطبية في مصر.

وأكدت أن المؤسسة تتقدم بالشكر لشركائها في الدعم المقدم لمستشفيات العزل، وكل من بادر بمساهمته عبر قنوات التبرع الخاصة بالمؤسسة.

وكانت مؤسسة مصر الخير، عقدت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، وعلى رأسها ١٠٠ مليون صحة، وكذلك استعراض جهود المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا أيضًا.

Advertisements

وجاء ذلك في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإهتمام بصحة المصريين، والأحتفال بذكرى مرور ٦ سنوات علي ثورة ٣٠ يونيو.

وكانت أشادت مؤسسة مصر الخير، باهتمام السيسي بقطاع الصحة، ووضعه علي رأس أجندة عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وكذلك دعمه لكافة مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة علي أنها كانت في مقدمة صفوف المجتمع المدني في تلبية دعوة الرئيس بضرورة مشاركة المجتمع المدني، في تنمية مصر، واقتحام كافة الأعمال لصالح المواطن المصري البسيط.

وأشارت إلي أنها كانت من أولى المؤسسات الأهلية التي لبت نداء الوطن، ودعوة الرئيس، وشاركت في تنفيذ المبادرات الصحيَّة والتي فتحت باب الأمل للمواطنين في الحصول علي العلاج والقضاء علي تلك الأمراض، وفي مقدمتها التصدي لجائحة كورونا من خلال التحرك السريع لتقديم أجهزة التنفس الصناعي وحملة نحمي الا بيحمنا ودعم مستشفيات العزل، وحملة القضاء علي فيروس سي وصحة الأطفال في الحماية من الانيميا والتقزم من خلال قوافل مصر الخير "أنقذ طفل تساوي حياة".