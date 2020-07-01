أخبار مصر | مؤسسة مصر الخير تشيد بدعم السيسي لقطاع الصحة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤسسة مصر الخير تشيد بدعم السيسي لقطاع الصحة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت مؤسسة مصر الخير، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة، ووضعه على رأس أجندة عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وكذلك دعمه لكافة مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة على أنها كانت في مقدمة صفوف المجتمع المدني في تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة المجتمع المدني، في تنمية مصر، واقتحام كافة الأعمال لصالح المواطن المصري البسيط.

وأشارت إلى أنها كانت من أولى المؤسسات الأهلية التي لبت نداء الوطن، ودعوة الرئيس، وشاركت في تنفيذ المبادرات الصحيَّة والتي فتحت باب الأمل للمواطنين في الحصول على العلاج والقضاء على تلك الأمراض، وفي مقدمتها التصدي لجائحة كورونا من خلال التحرك السريع لتقديم أجهزة التنفس الصناعي وحملة نحمي إلا بيحمنا ودعم مستشفيات العزل، وحملة القضاء علي فيروس سي وصحة الأطفال في الحماية من الانيميا والتقزم من خلال قوافل مصر الخير "أنقذ طفل تساوي حياة".

وكانت عقدت مؤسسة مصر الخير، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، وعلي رأسها ١٠٠ مليون صحة، وكذلك استعراض جهود المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا أيضًا.

وجاء ذلك في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بصحة المصريين، والأحتفال بذكرى مرور ٦ سنوات علي ثورة ٣٠ يونيو.

Advertisements

وكانت أشادت مؤسسة مصر الخير باهتمام القيادة السياسية بملف الغارمين خلال الست سنوات السابقة، وإطلاقها للعديد من المبادرات الرئاسية لدعم هذه الفئات للخروج من دائرة الديون وفي هذا الاطار تعمل مصر الخير علي تنفيذ توجيهات الرئاسة للحد من الظاهرة.

وأعلنت المؤسسة في وقت سابق عن إطلاق مبادرة لفك كرب ١٠٠٠ غارم وغارمة يستفيد منها ٥٠٠٠ شخص، داخل أسر الغارمين، خلال العشرة الاوائل من ذي الحجة، لقضاء عيد الأضحي المبارك مع أسرهم، وعودة الفرحة الحقيقية لأسرهم بعودة عائلها، حيث تعتبر الأيام العشر من ذي الحجة من أفضل ايّام العبادات والتقرب الي الله بالصدقات والأعمال الصالحة، وتأتي مبادرة مصر الخير لفك كرب أشخاص تعثروا في سداد ديون عليهم نتيجة الفقر الشديد أو الإصابة بمرض منعهم من العمل.

وقالت المؤسسة، إنها تحمي هذه الأسر، بالتعامل مع كافة الجهات وسداد الدين المستحق على الغارم أو الغارمة من خلال التبرعات التى تحصل عليها تطبيقا لأحد مصارف الزكاة الثامنة، خاصة بعد إعلان دراسة للجهاز المركزي للتعپئة والاحصاء بلجوء ٥٠ في المئة من الأسر مع تخفيض الدخل خلال أزمة كورونا الي الاقتراض من الغير لسد الاحتياجات الاساسية لهم الأمر الذي وجدت معه مصر الخير ضرورة لمساعدة هذه الاسر وتفريج كربهم لأن الدين لايتوقف معاناته عند الغارم أو الغارمة فقط يمتد آثاره السلبي لأسر الغارم وعلي حياة أولادهم.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المبادرة لا تهدف لفك كرب الغارم فقط بل تعمل علي تحقيق مبادئ سد الحاجة بتوفير فرص عمل من أجل حياة كريمة أمنة اقتصاديا، إضافة إلى إتاحة حياة اجتماعية طبيعية، مشيرا إلى أن برنامج الغارمين يحرص من خلال العمل الدائم على فك كرب أكبر عدد ممكن من الغارمين، مع بحث أفضل السبل لمساعدة الغارمين بعد سداد الدين من خلال تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم أو إقامة مشروعات لهم تكفل حياة بعيدة عن الفقر والعوز ومساعدتهم علي الخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية القائمة علي استقبال المساعدات أو الديون‏، لتصبح قادرة علي توفير دخل بشكل مستقل‏، من خلال حزمة من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي تحت شعار‏"أسرة سليمة منتجة‏".