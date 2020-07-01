أخبار مصر | برلمانية تطالب بمعاقبة مصانع المياه المعدنية المُخالفة لمعايير الجودة والسلامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بمعاقبة مصانع المياه المعدنية المُخالفة لمعايير الجودة والسلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن تداول عدد من زجاجات المياه المعدنية الغير صالحة للاستخدام الآدمي في الأسواق المصرية.

وأضافت "حسونة" في طلبها، اليوم الأربعاء، أن هناك شكوي متزايدة من المواطنين دون تدخل من الجهات المعنية لردع هؤلاء المُستغلين، مؤكدة أنه يوجد في مصر عدد كبير من مصانع تعبئة مياه معدنية غير مرخصة وتعمل تحت مظلة خفية بعيدا عن أعين الرقابة الإدارية وحماية المستهلك، وتقوم بتعبئة المياه العادية وبيعها على أنَّها «معدنية»، على الرغم من أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أكدت سابقا أن مصر لا تمتلك آبار مياه معدنية على الإطلاق.

ونوهت إلى أن هناك تأكيدات بأن الجهات الحكومية المسئولة عن متابعة شركات المياه المعدنية الخاصة، أهملت متابعتها، وأن بعض المحطات سقطت من نظر المسئولين ولم تعد تحت سيطرة المراقبة، كما أن بعض المحطات أصبحت تخالف المعايير، وتقوم بتعبئة المياه دون التأكد من جودتها وبيعها للمواطن.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة ضبط سوق المياه المعدنية في مصر، وتغليظ العقوبات على المخالفين لاشتراطات السلامة، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية على الشركات ومحطات التعبئة الخاصة، وتنظيم تحليلات دورية للمياه.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".