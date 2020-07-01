أخبار مصر | وزيرة البيئة تكشف نجاح المرحلة الأولى من مبادرة تنظيف قاع البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تكشف نجاح المرحلة الأولى من مبادرة تنظيف قاع البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة تنظيف قاع البحر الأحمر، والتي تعتبر النشاط الأول لمحور حماية التنوع البيولوجي الخاص بحملة اتحضر للأخضر.

وأكدت أنه تم رفع ما يقرب من 40 طن مخلفات من قاع البحر الأحمر في ختام أعمالها وذلك من خلال محميات البحر الأحمر وبالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالإضافة إلى جمعية هيبكا.

وأشادت فؤاد بالمشاركين بالمبادرة لافتة أنها تعكس وعي العاملين بسياحة الغوص والقائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي كما تبرز نجاح برامج الوزارة في دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة على اننا قادرون معا على حماية البيئة والحفاظ على ثرواتها الطبيعية للأجيال القادمة.

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ولفتت وزيرة البيئة ألى أن هذه المبادرة تعد خطوة أولى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة مؤكدة على الاستمرار في حماية البيئة والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة الأطراف.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مبادرة الوزارة اتحضر للأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية قد بدأت نشاطها لحماية التنوع البيولوجي بتنفيذ حملة نظافة موسعة لقاع البحر الاحمر بمناطق الغردقة وسفاجا ومرسى علم لمدة 10 ايام في الفترة من 19 الى 29 يونيو للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الانشطة البيئية، مشيرة ان المراحل القادمة ستنفذ على نطاق أوسع وستشمل بعض مواقع للغوص داخل وخارج المحميات.

وتنوعت المخلفات التي تم استخراجها من المواقع المختلفة بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها وقد تم نقلها الى المدفن الصحي للتخلص منها بصورة آمنة.

وأعرب المشاركين في الحملة على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية وهو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.