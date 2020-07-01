أخبار مصر | في أول يوم لطرحها..11 نصيحة لكيفية استخدام الكمامة القماشية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في أول يوم لطرحها..11 نصيحة لكيفية استخدام الكمامة القماشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن بدء توزيع كمامات القماش على النظام الإليكتروني لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة في كافة محافظات الجمهورية، وسيتم توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بمنافذ التوزيع، ومن خلال بقالين بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين وبسعر 8.5 جنيه للكمامة.

وأكد المصيلحي، أنه مقرر توزيع 250 ألف كمامة في اليوم الأول وتزداد تدريجيًا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة، كما تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر8.5 للمستهلك النهائي وجار الاتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كيفية استخدام الكمامات القماش:

1_ يجب أن يراعي ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 40 إلى 60 ثانية في حالة ارتداء الكمامة.

2- التأكد أثناء ارتدائها من تغطية الأنف حتى أسفل الذقن مع أحكام الاغلاق على الوجه والانف والذقن، بالإضافة التأكد من سهولة التنفس.

3- عند نزع الكمامة ينبغي غسل اليدين أيضا لمدة 40 إلى 60 ثانية.

4- نزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها وتعقيمها جيدا.

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5- عند شراء الكمامة لأول مرة ينبغي غسلها بالماء والصابون.

6- يتم غسل الكمامة بعد كل ارتداء ولا يجب أن تلبس أكثر من مرة في اليوم الواحد.

7- يجب ألا ترتدي الكمامة أكثر من 4 ساعات.

8- نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترة طويلة.

9-إتباع اجراءات التباعد الاجتماعي حتى مع ارتداء الكمامة القماش.

10- وعن طريقة غسل الكمامة تغسل الكمامة عدة مرات سواء بالغسل الآلي والفيديو، على أن يكون الحد الأدنى لغسل الكمامة 25 غسلة، ثم تعرضها لأشعة الشمس.

11_ويمكن غسلها أيضا عن طريق نقعها في طبق مع كلور مخفف أو صابون، ويفضل كيها بالمكواة أو وضعها في الشمس.