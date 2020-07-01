مصر | ضبط سائقين لسرقتهما نصف مليون جنيه من خزينة لشركة بترول بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة خاصة بإحدى شركات الخدمات البترولية بالسويس بداخلها قرابة ٥٠٠ ألف جنيه.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة عتاقة من "محامى بشركة خدمات البترولية بدائرة القسم" باكتشاف سرقة خزينة بداخلها "مبلغ 445 ألف جنيه" من داخل الكرافان المخصص كمقر إدارى للشركة واتهم (سائقين يعملان بذات الشركة "لأحدهم معلومات جنائية"، وآخر "سائق سابق بذات الشركة" – مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهم بإرتكابها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وقرروا أنه نظرًا لعلمهم بتواجد مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة، فعقدوا العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعد أحدهم سيارة ملاكى "مستأجرة" وقام الآخران بتسهيل دخوله بالسيارة لمقر الشركة وعقب ذلك قاما بالاستيلاء على الخزينة من داخل "الكرافان" ووضعها داخل السيارة وهرب بها لمحل إقامته، وقام بفتحها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (الخزينة ومبلغ 445 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة).

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.