مصر | مع تأجيل القضية.. دفاع ممدوح حمزة يطالب بسماع أقوال إبراهيم محلب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مع تأجيل القضية.. دفاع ممدوح حمزة يطالب بسماع أقوال إبراهيم محلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل أولي جلسات محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل لحضوره بنفسه إلى قاعة المحكمة.

مع بداية الجلسة حضر دفاع ممدوح حمزه بتوكيل خاص عن المتهم وخلال نظر الجلسة تمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود وتمسك الدفاع بسماع شهود النفى أحداهم استاذ بكلية الإعلام، ومن نقابة الصحفيين، وشهود من سكان جزيرة الوراق، وطلب الدفاع التصريح بحضور شهود نفى آخرين وهم المهندس إبراهيم محلب وآخرين.

كانت قد شهدت الجلسة الماضية حضور شقيقته امام المحكمة وقدمت شهادة طبية مختومة من إحدي المستشفيات الخاصة تفيد إصابة المتهم بفيروس كورونا.