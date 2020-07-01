مصر | مع تأجيل القضية.. دفاع ممدوح حمزة يطالب بسماع أقوال إبراهيم محلب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مع تأجيل القضية.. دفاع ممدوح حمزة يطالب بسماع أقوال إبراهيم محلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل أولي جلسات محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل لحضوره بنفسه إلى قاعة المحكمة.
مع بداية الجلسة حضر دفاع ممدوح حمزه بتوكيل خاص عن المتهم وخلال نظر الجلسة تمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود وتمسك الدفاع بسماع شهود النفى أحداهم استاذ بكلية الإعلام، ومن نقابة الصحفيين، وشهود من سكان جزيرة الوراق، وطلب الدفاع التصريح بحضور شهود نفى آخرين وهم المهندس إبراهيم محلب وآخرين.
كانت قد شهدت الجلسة الماضية حضور شقيقته امام المحكمة وقدمت شهادة طبية مختومة من إحدي المستشفيات الخاصة تفيد إصابة المتهم بفيروس كورونا.
وأشارت شقيقة المتهم أمام هيئة المحكمة إلى أن شقيقها ممدوح حمزة لم يكن هاربًا خارج البلاد كما تردد علي بعض المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي وأنما هو متواجد داخل منزله في مصر يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي.
أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ومن هذة الاتهامات حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم.
كان قد تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للمستشار النائب العام، ببلاغ ضد الاستشاري الهندسي، ممدوح حمزة، يتهمه بنشر أخبار كاذبة والاساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك فى الانجازات والمشاريع القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والاضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
وجاء في البلاغ الذي رقم 5290 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن ممدوح حمزة دأب فى الفترة الأخيرة على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلا ولا تصب إلى في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي والذي يهدف لاسقاط مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف البلاغ، أن "حمزة "على تواصل كامل مع قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وكذلك مع القنوات الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين الذى تدعمها المخابرات القطرية والتركية، وأن المعلومات الكاذبة الذى ينشرها حمزة عبر صفحته الرسمية تقوم القنوات الإرهابية بنشرها على مدار الساعة بغرض الاساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.
كما طالب البلاغ، وضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقي "حمزه" لتحويلات مالية مشبوهه من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.