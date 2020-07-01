مصر | بمناسبة 30 يونيو.. تطوير مقار قطاع الأحوال المدنية بالمحافظات (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بمناسبة 30 يونيو.. تطوير مقار قطاع الأحوال المدنية بالمحافظات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، باستحداث وتطوير مقار قطاع الأحوال المدنية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو.
يأتي ذلك استكمالًا لخطة التطوير التى استهدفت وفق برنامجها الزمنى تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى محافظات الجمهورية والتى انتهت مرحلتها الأولى من تطوير مقار السجلات المدنية بمحافظات "القاهرة الجيزة الإسكندرية" وتم خلالها الاهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وآداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات بما يعكس التطوير المستمر في أداء أجهزة الوزارة المختلفة.
وتواصلت أعمال التطوير لترسيخ دعائم الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو فقد تم الإنتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مقار السجلات المدنية فى سبعة محافظات أخرى (بورسعيد الإسماعيلية السويس الأقصر البحر الأحمر أسوان جنوب سيناء) فى زمن قياسى وفقًا لنموذج موحد إضطلعت بتنفيذ الأجهزة الإستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة.
وكذا تطوير كافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
يأتى هذا فى ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصًا على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.
وجاء ذلك، فى إطار الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.
استملت الإدارة العامة للمرور، أجهزة قياس سرعة متطورة من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن، في إطار مخططات وزارة الداخلية للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.
وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن وزارة الداخلية استلمت أجهزة رادار جديدة تسمى "ساهر" تمكن ضابط المرور من مراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.
ليس هذا فقط، بل فإن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية.
وتم تركيب تلك الرادارات في طرق عديدة وجار خلال أيام استكمال وضعه في الطرق الآتية وبأكثر من رادار والطرق هي: طريق السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الـNA حتى أمن الدولة - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري اكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة.
كما سيتم إرسال المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، وسوف يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة.