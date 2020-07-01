مصر | بمناسبة 30 يونيو.. تطوير مقار قطاع الأحوال المدنية بالمحافظات (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بمناسبة 30 يونيو.. تطوير مقار قطاع الأحوال المدنية بالمحافظات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، باستحداث وتطوير مقار قطاع الأحوال المدنية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو.

يأتي ذلك استكمالًا لخطة التطوير التى استهدفت وفق برنامجها الزمنى تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى محافظات الجمهورية والتى انتهت مرحلتها الأولى من تطوير مقار السجلات المدنية بمحافظات "القاهرة الجيزة الإسكندرية" وتم خلالها الاهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وآداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات بما يعكس التطوير المستمر في أداء أجهزة الوزارة المختلفة.

وتواصلت أعمال التطوير لترسيخ دعائم الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو فقد تم الإنتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مقار السجلات المدنية فى سبعة محافظات أخرى (بورسعيد الإسماعيلية السويس الأقصر البحر الأحمر أسوان جنوب سيناء) فى زمن قياسى وفقًا لنموذج موحد إضطلعت بتنفيذ الأجهزة الإستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة.