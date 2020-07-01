مصر | ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة بنشر مشاركات عبر موقع "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن توفير أرقام وهمية للاتصال عن طريق الإنترنت وقدرته على تمرير المكالمات الدولية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته (هاتف محمول) المُستخدم، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وملكيته للتطبيقات المشار إليها بغرض الاستفادة ماديًا.

كما تمكنت من ضبط (شخصين) لقيامهما بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع أرقام هواتف أجنبية بدون بيانات لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وضبط بحوزتهما (هاتف محمول) المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية نظير مقابل مادى، وضبط بحوزته (هاتف محمول) المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.