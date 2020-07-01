مصر | كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على سيدة وزوجها وشقيقتها على خلفية اتهامهم بتقييد سيدة وسرقة 47 قطعة ذهبية من داخل منزلها بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بقيام رجل وسيدة بالطرق على باب مسكنها ولدى فتحها الباب قاما بدفعها والتعدى عليها وتقييدها وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل دولاب غرفة نومها وفرا هاربين.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص سيدة "لها معلومات جنائية" سبق عملها طرف المجنى عليها، و"شقيقتها"، و"زوجها" سائق "توك توك"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم بارتكاب الواقعة، وأضافت الأولي بأنها نظرًا لعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، فعقدت العزم على سرقتها وفي سبيل ذلك استعانت بشقيقتها وزوجها مستغلة طبيعة عملها السابق طرف المجني عليها، حيث قامت بالاتصال بالمجني عليها وأخبرتها بأنها ستحضر إليها للعمل، وتوجهوا جميعًا لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات 47 قطعة مشغولات ذهبية، 3 ساعة يد، مبلغ مالي قدره 1900 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.