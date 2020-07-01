مصر | عبر فيس بوك.. ضبط طالبين يروجان لبيع سماعات الغش بالامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبر فيس بوك.. ضبط طالبين يروجان لبيع سماعات الغش بالامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيس بوك" لاستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق استفادة مادية.

كما تم ضبط (طالب، مقيم دائرة قسم شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وضبط بحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق إستفادة مادية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.