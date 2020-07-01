شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات خدمية بقرية تطون في الفيوم بـ 16 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ مشروعات في قطاع البنية الأساسية بقرية تطون بمركز إطسا، ضمن جهود الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ الفيوم، ورئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، وسكرتير عام محافظة الفيوم، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس فرع الأبنية التعليمية بالفيوم.

أشاد محافظ الفيوم بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية لتنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو معالجة أسباب اتجاه الشباب للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص للعمل.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرية تطون، تبلغ تكلفتها 16 مليون جنية، لافتاً إلى أنها تضمن مد خطوط انحدار صرف صحي بطول 3.4 كم، بتكلفة 2 مليون و930 الف جنية، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 9.1 كم بتكلفة 3 مليون و205 ألف جنية، بالإضافة إلى ترميم وصيانة عدد 8 مدارس بتكلفة 6 مليون و684 ألف جنية، وكذا ترميم وصيانة الوحدة الصحية بقرية تطون بتكلفة 3 مليون و181 ألف جنية.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات بالفيوم أن هذا البروتوكول يأتي في إطار العقد الموقع بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي والذي ينفذ في عدد 11 محافظة من بينها 4 محافظات بالصعيد ( الفيوم- المنيا – أسيوط – الأقصر )، موضحاً أن المشروع يسهم في توفير 24 ألف فرصة عمل لأبناء قرية تطون بمركز اطسا، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك المشاريع خلال 18 شهراً.

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