«أكساد» تواصل تنفيذ مشروعات زراعية لتحسين أوضاع المناطق البدوية وحصاد المياه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تفقد الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة «أكساد» التابع لجامعة الدول العربية والدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء عدد من المشروعات التنموية الزراعية التي تهدف إلى تحسيح حالة البيئة في محافظة مطروح وخاصة أوضاع المناطق البدوية من خلال التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الآبار الرومانية بالمنطقة.



قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» في مصر انه تم تنفيذ عدد من المشاريع للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وذلك في محافظة مطروح بالتعاون مع منظمة الفاو وبرنامج الاتحاد الاوربى المشترك بالتنمية الريفية بتنفيذ مشروعين هما WASH (مشروع امدداد المجتمعات المحلية بالمياه عن طريق حصاد المياه ومشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة لتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية ما بين عام 2016 و2020 وذلك للحد من مشاكل ارتفاع معدلات التصحر في عدد من المناطق بالساحل الشمالي من خلال تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف «خليفة»، في تصريحات صحفية الأربعاء إنه تم تنفيذ المشروعين في منطقة الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح، بلغت منطقة عمل المشروع 12،600 كم2 ( حوالى ثلاثة مليون فدان ) وتمتد بطول نحو 300 كم من الغرب للشرق بمحاذاة البحر الابيض المتوسط من قرية فوكة شرقا إلى مدينة السلوم غربا وعمق حوالى 50 كم من الشمال للجنوب وتضم 22 الف اسرة بدوية .

مشروعات حصاد المياه في مطروح

مشروعات حصاد المياه في مطروح

مشروعات حصاد المياه في مطروح

مشروعات حصاد المياه في مطروح

الوضع في مصر Advertisements

اصابات 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

وأوضح مدير مكتب أكساد في القاهرة ان هذه المنطقة تعتمد بشكل اساسى على مياه الامطار كمصدر رئيسى لمياه شرب الانسان والحيوان وكذلك رى الزراعات المطرية المتمثة في التين والزيتون واللوز والشعير، حيث يبلغ متوسط المعدل السنوى لسقوط الامطار 140 مم، مشيرا إلى إنه من خلال هذه المشاريع تم توفير 172 الف م3 من مياه الشرب للانسان والحيوان والرى التكميلى في منطقة جافة تعتمد بشكل اساسى على مياه الامطار كمصدر رئيسى ووحيد للمياه لشتى الاستخدامات.وأشار «خليفة»، إنه تم تنفيذ مشروعات لإقامة 1020 منشاة حصاد مياه متمثلة في انشاء ابار جديدة وصيانة واعادة تاهيل الابار الرومانية والتى يعود تاريخ إنشاؤها إلى العصر الرومانى وفقدت قدرتها على خزن الماء بفعل الزمن والعوامل الجوية للإستفادة منها في تلبية إحتياجات المجتمعات البدوية في مطروح، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير مياه الشرب لعدد 10،600 فرد يمثلون 1516 أسرة من المجتمعات المحلية البدوية وتوفير تكلفة نقل المياه من المدن إلى المجتمعات البدوية إعتمادا على مياه هذه الآبار والتي إنعكست على الأسرة البدوية في تخفيض تكاليف المعيشة بمناطق مشروعات حصاد مياه الأمطار، إلى جانب تقليل زمن الوصول المياه من ساعتين وربع إلى 28 دقيقة بالاضافة إلى توفير نحو عشرة الاف فرصة عمل مؤقتة موسمية مباشرة وغير مباشرة وخلق رواج اقتصادى في المنطقة خلال فترة تنفيذ انشطة المشروع.ومن جانبه قال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء لشؤون المحطات البحثية ان المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» والتابع لجامعة الدول العربية يواصل تنفيذ مشروعات حصاد المياه في محافظة مطروح في مجال تحسين الممارسات الزراعية لزراعات التين والزيتون بالمنطقة وذلك من خلال التوسع في المزارع البحثية التي تشكل نموذجا إرشاديا للمزارعين من المجتمعات البدوية في مختلف مناطق محافظة مطروح.وأضاف «زغلول»، انه تم انشاء عدد 125 مزرعة بحثية باجمالى مساحة 375 فدان وتم تطبيق افضل واحدث الممارسات الزراعية من خلال امداد المزارعين في تلك الحقول الارشادية بالاسمدة والمبيدات والمغذيات إلى جانب توفير ادوات التقليم ورش المبيدات إلى جانب توفير الات ومعدات زرعية حديثة متمثلة في معدات رش الية سعة 600 لتر ذاتية التشغيل وتعمل بالبنزين، والات عزيق الية تعمل بالسولار، ومناشير الية تعمل بالبنزين، إلى جانب تدريب اكثر من 2000 مزارع (تدريبات حقلية ونظرية) في اكثر من 70 يوم تدريب، إلى جانب تدريبات خاصىة بالعناية الصحية بجودة مياه الشرب.