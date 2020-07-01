شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ومسؤولي وزارة التخطيط يبحثان تفعيل إتاحة خدمات المحليات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث تفعيل اتاحة خدمات المحليات إليكترونياً، وذلك تفعيلا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذي نص على توافر الخدمات الالكترونية بصورة تدريجية بما يضمن تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين وبين مقدمى الخدمة.

حضر اللقاء المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، المهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروع المراكز التكنولوجية ومصطفى محمد ابراهيم مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين إليكترونياً، من خلال بوابة الخدمات المحلية فضلا عن ايقاف 30 خدمة كانت تقدم من خلال منافذ المراكز التكنولوجية بحلول شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى في الخدمات المقدمة للمواطنين للقضاء على البيروقراطية وتوفيرا للوقت والجد والقضاء على الفساد الادارى بكافة صوره وتسهيلا على المواطنين في تقديم الطلبات للخدمات المختلفة واستخراج التراخيص المتنوعة وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتفعيلا لبرامج تنمية الصعيد.

وأشار اللواء محمد عزى خلال إجتماعه بحضور محافظ أسيوط وعددا من رؤساء المراكز والاحياء ومديرى مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمراكز إلى أنه سيتم البدء في المرحلة التجريبية لتقديم حوالى 30 خدمة الكترونيا للمواطنين خلال شهرى يوليو وأغسطس حتى الوصول إلى سبتمبر بإغلاق 30 خدمة تتم من خلال أنفذة المراكز التكنولوجية داخل الأحياء.

وأشار إلى أن الخدمات ستتم عبر بوابة الخدمات المحلية التي تم تطويرها من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، كما سيتم توفير سبل الدفع الإلكتروني عبر شركتي «إي فينانس وفوري»، إلى جانب إمكانية توصيل الأوراق المطلوبة حتى محل إقامة طالب الخدمة من خلال هيئة القومية للبريد نظير رسوم سيتم تحديدها بناءً على البعد الجغرافي، لافتًا إلى انه سيتم تطبيق المنظومة بالمحافظات تباعاً لافتا إلى ان المرحلة التجريبية من المنظومة ستركز على اختيار خدمات التجديد والتي تتوافر أصول المستندات الخاصة بها في الحي والمركز وبالتالي يسهل إتمام الخدمة إلكترونيًا في المرحلة الراهنة مثل تجديد رخصة محل أو إشغال أو طلبات سداد إيجارات الإسكان ومديوينات التصالح ورسوم التقنين لافتًا إلى أن الخدمات المختارة تغطى 70% من الخدمات الأكثر طلبًا داخل المراكز التكنولوجية مما يخفف العبء عن تلك المراكز في حدود تلك النسبة.



وأضاف نائب المحافظ أن مشروع تطوير خدمات المحليات سيتيح للمواطنين الحصول على الخدمة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجي بالمراكز أو الحى وذلك من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً لتأخذ دورة العمل الطبيعية وفق نظام مميكن مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها إما من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية، وتم خلال الاجتماع عرض لابرز خدمات بوابة الخدمات المحلية وطرق التسجيل بالموقع والحصول على الخدمات وكيفية متابعة الطلب عبر البوابة.

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