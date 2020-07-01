شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع استعدادات مواجهة الأمطار والسيول لموسم الشتاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، لمتابعة استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء القادم.
وكلف وزير الإسكان، الشركة القابضة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد تقرير مفصل للعرض عليه، بما تم تنفيذه من استعدادات بالمحافظات والمدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء القادم، والخطط التي يتم وضعها للتعامل مع سقوط الأمطار الغزير، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحى، وتطهير بالوعات صرف المطر، وزيادة أعداد المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، من سيارات النافورى والكسح، وسيارات شفط المياه، وغيرها من المعدات، مشددا على المتابعة الدورية لتنفيذ الاستعدادات على مدار الـ٣ أشهر القادمة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإسراع بتنفيذ الحلول الدائمة والمؤقتة للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء المقبل، ومنع تراكم المياه بالطرق والمحاور الرئيسية، ولا سيما بالمدن الجديدة، ودراسة إمكانية الشحن الجوفى لمياه الأمطار، حيث تم إصدار تعليمات، بتكليف جميع أجهزة المدن الجديدة، بعمل جسات بالمناطق المنخفضة، لمعرفة إمكانية تنفيذ الشحن الجوفى لمياه الأمطار.
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