شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات نهاية العام بجامعة المنصورة وسط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت امتحانات الصفوف النهائية بجامعة المنصورة، اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الإمتحانات اليوم بكليات «الصيدلة، والتربية، ورياض الأطفال، والحقوق، والآداب» بينما تم تحديد مواعيد لاحقة لباقى الكليات .

ووضعت إدارة الجامعة إجراءات أمنية واحترازية وصحية للطلاب منذ الدخول من أبواب الجامعة وحتى قاعات الامتحانات للتأكد من الحالة الصحية للطلاب ومنع انتشار الفيروس.

حيث وضعت جميع الكليات بوابات تعقيم على الباب الرئيسى وافراد أمن يقومون بوضع بقياس درجات الحرارة للطلاب فور خروجهم من البوابات مع وضع مطهرات على أيديهم والتأكد من إرتدائهم الكمامات وأدوات الوقاية.

وقالت الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة أجرينا الاستعداد من قبل الامتحان وفتحنا 4 أبواب للكلية وكل طالب يصل للكلية يتم قياس درجات الحرارة له وبعدها يصل إلى بوابة التعقيم وحتى يصل اللجنة كل لجنة بها 10 طلاب فقط للحفاظ على التباعد بينهم .

وأضافت عميدة الكلية في تصريح صحفى «تم عمل لجان خاصة سواء للطلاب الذين يعانون من مشاكل في المناعة أو الطالبات الحوامل ولدينا 8 بوابات للخروج، في مسارات يعرفها الطالب قبل الوصول للكلية لمنع التزاحم أو التجمهات» .

بدء امتحانات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

بدء امتحانات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

وأشارت إلى أنه بعد الامتحان سيتم حفظ كراسات الإجابات في الكنترول لمدة 48 ساعة لن يلمسها أحد لمزيد من الوقاية وبعدها يتم التصحيح الإلكتروني«

وقالت الدكتورة رشا فتحي وكل الكلية لشئون التعليم والطلاب «بدأنا استقبال الطلاب قبل الامتحان بساعة، وتم المحافظة على التباعد فيما بينهم ووضع الملصقات على الأرض واللوحات الإرشادية، وكل طالب يعرف مكان لجنته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالكلية، وأي حد دخل الكلية تم قياس درجات الحرارة له.

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بدء امتحانات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

بدء امتحانات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

بدء امتحانات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

وأضافت«لدينا 109 لجنة، ولجنة للحوامل، ولدينا 1086 طالب بواقع 10 طلاب فقط بكل لجنة مع التأكد من وجود التهوية الجيدة داخل جميع اللجان .

بدء امتحانات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

بدء امتحانات جامعة المنصورة وسط إجراءات احترازية ضد كورونا