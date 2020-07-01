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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 6 سفراء جدد، وهم:
خوسيه إيسونو ميتشا أكينج – سفير جمهورية غينيا الاستوائية.
إيلى سى بيى – سفير جمهورية السنغال.
اللواء انسيلم شيجونجو باهاتى – سفير جمهورية تنزانيا المتحدة.
هشام بن محمد الجودر – سفير مملكة البحرين.
ايلمارس بريديكس- سفير جمهورية لاتفيا.
جيورجي بوريسسينكو- سفير جمهورية روسيا الاتحادية.
ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
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