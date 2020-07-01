شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 6 سفراء جدد، وهم:

خوسيه إيسونو ميتشا أكينج – سفير جمهورية غينيا الاستوائية.

إيلى سى بيى – سفير جمهورية السنغال.

اللواء انسيلم شيجونجو باهاتى – سفير جمهورية تنزانيا المتحدة.

هشام بن محمد الجودر – سفير مملكة البحرين.

ايلمارس بريديكس- سفير جمهورية لاتفيا.

جيورجي بوريسسينكو- سفير جمهورية روسيا الاتحادية.

ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

السيسي يعتمد السفراء الجدد‎

السيسي يعتمد السفراء الجدد‎

السيسي يعتمد السفراء الجدد‎

السيسي يعتمد السفراء الجدد‎

السيسي يعتمد السفراء الجدد‎