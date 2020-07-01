شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان لجان امتحانات نهاية العام بـ5 كليات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأربعاء لجان امتحانات نهاية العام للسنوات النهائية في 5 كليات وسط إجراءات احترازية مشددة.

نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان لجان امتحانات نهاية العام

وشملت جولة النائبين 5 كليات هي الصيدلة والعلوم والتمريض والفنون الجميلة والتربية للطفولة المبكرة، وذلك ضماناً للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث اطمئنا على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والطبية اللازمة والتى اعتمدها مجلس الجامعة في ظل جائحة كورونا، بدءاً من توفير أجهزة قياس الحرارة عند بوابات الدخول، وبوابات الكترونية للتعقيم، والتنبيه بمراعاة التباعد الاجتماعي في الطرقات واللجان وأروقة الكليات وتنظيم عملية الدخول والخروج، والتنبيه بارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي وقاعات الامتحانات، والعمل على تأكيد نظافة وتعقيم كل الأماكن والأسطح والحمامات والمقابض والأبواب والشبابيك وجعلها مفتوحة بكل أماكن الإمتحانات وتنظيف الأسطح والتطهير وذلك بشكل منتظم ومتكرر.

نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان لجان امتحانات نهاية العام

وتأكدا خلال الجولة من توافر مطهرات حول اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير أدوية طوارىء لدي اللجان الطبية بمباني الكليات المختلفة، والتأكد من توفير أجهزة الضغط وسماعات وعدد من مقياس الحرارة لدي كل لجنة طبية بكل مبني بكليات ومعاهد الجامعة، والتأكيد على كل اللجان الطبية بسرعة إعداد تقرير يومى فور الانتهاء من الامتحانات وإبلاغه لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتأكيد على توفير صناديق مجهزة بأكياس نفايات للتخلص الآمن للمناديل والكمامات والجوانتيات، ووضع خطة للتخلص من هذه الأكياس بالتعاون مع شركة نهضة مصر للتخلص من النفايات الطبية، ووضع ملصقات توعوية وإرشادات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بهذه الإجراءات، وكذلك اطمئنا على وجود لجان طبية خاصة للحالات الطبية التي تستدعي ذلك فضلاً عن لجنة أخرى للعزل في حالة وجود حالة تستدعي ذلك وفقاً للقواعد التي أقرتها اللجنة الطبية المختصة بالجامعة.

نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان لجان امتحانات نهاية العام