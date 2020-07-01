شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يناقش مع تحالف مصري دولي تسويق منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحالفا مصرياً دولياً في مجال الاستشارات العقارية والتسويق، لمناقشة الخطة المقترحة منهم، لتسويق وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد وزير الإسكان أنه يجب تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل مختلف على المستويين المحلى والعالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويُعد علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

واستمع الوزير إلى المقترح المقدم من التحالف المصري الدولي، الذي قدم عرضاً متكاملاً لكيفية تسويق وإدارة المشروع، ودور كل مكونات التحالف بالمشروع، حيث طلب من التحالف تقديم أمثلة للمناطق المماثلة لمنطقة الأعمال المركزية، على مستوى العالم، والامتيازات التي تقدمها لعملائها، حتى يتم دراسة هذه الامتيازات، ومدى ملاءمتها للسوق المصرية، مضيفا أنه سيتم دراسة المقترح المقدم من التحالف والرد عليه.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.