شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 7 حالات من كورونا بمستشفى «النيل» بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى «النيل» للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، تعافي وخروج 7 حالات اليوم من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم لـ94 شخصاً.

وأكد الدكتور عيد العطار مدير المستشفى أن إجمالى عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء وصل 94 حالة، حيث إن الحالات التي تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يوجد بالمستشفى 130 حالة محجوزة حالياً ويتم تقديم الخدمة لهم.