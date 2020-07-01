شكرا لقرائتكم خبر عن حريق محدود بشركة السويس لتصنيع البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، اليوم الأربعاء، إنه شب حريق محدود في ترنشات مخلفات خطوط المنتجات البترولية بمنطقة المستودعات الشمالية خارج أسوار الشركة.

وأكد أنه فور اندلاعه تم إغلاق محابس الخطوط وجاري حاليًا الانتهاء من السيطرة على الموقف.