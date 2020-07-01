شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: تشغيل تجريبي لبوابة خدمات المحليات إلكترونياً الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، الثلاثاء المقبل ولمدة شهرين كتشغيل تجريبي.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع اللواء محمد عزى، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لمناقشة آلية عمل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ومراجعة طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبدالمنعم مسؤول الدعم الفني بوزارة التخطيط، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

استعرض اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، خلال الاجتماع، الخدمات المقدمة عن طريق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة، واستمع إلى أسئلة الحضور حول البوابة، كما تم تقديم «عرض توضيحي» حول طبيعة عمل البوابة وجميع النقاط الموجودة بها .

أكد المحافظ أن البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات ستعتبر مستقبلاً هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة إلى جانب الفصل بينهم

مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، من أجل التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.

هذا وتستقبل بوابة خدمات المحليات جميع الطلبات من المواطنين عبر الرابط التالي:

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https://lgs.gov.eg/#/home