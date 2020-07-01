شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير ببعض أقسام مستشفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى حميات أسيوط بحي غرب، وذلك للاطمئنان على سير العمل ونسب التنفيذ حتى الآن والتأكد من مدى مطابقة بعض الأعمال للمواصفات بالاضافة إلى متابعة سير العمل والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير ببعض اقسام مستشفى الحميات

يأتي هذا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة وذلك ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير ببعض اقسام مستشفى الحميات

رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط والدكتور منال محمود مدير مستشفى الحميات، ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية والمستمرة لهذه الأعمال والتجهيزات أولاً بأول وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال الانتهاء من الأعمال طبقاً للامكانات المتاحة مشيدا بالمشاركة المجتمعية في تطوير اقسام العناية المركزة والمشرحة بالمستشفى. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير ببعض اقسام مستشفى الحميات

وشدد على ضرورة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير والصيانة والتجديد بالمستشفى المقرر لها طبقاً للمواعيد المحددة مسبقا مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وذلك في إطار دعم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير ببعض اقسام مستشفى الحميات

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين في كافة التخصصات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953 يأتي هذا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة وذلك ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط والدكتور منال محمود مدير مستشفى الحميات، ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية والمستمرة لهذه الأعمال والتجهيزات أولاً بأول وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال الانتهاء من الأعمال طبقاً للامكانات المتاحة مشيدا بالمشاركة المجتمعية في تطوير اقسام العناية المركزة والمشرحة بالمستشفى.وشدد على ضرورة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير والصيانة والتجديد بالمستشفى المقرر لها طبقاً للمواعيد المحددة مسبقا مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وذلك في إطار دعم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين في كافة التخصصات.

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