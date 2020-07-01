شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» توافق على اعتماد إضافي بالموازنة العامة بقيمة 80 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، إن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه، يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارتي البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.

وأضاف «معيط»، أن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي، سداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات.

وتضمن مشروع القانون، في مادته الأولى، النص على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، بمبلغ 80 مليار جنيه في الباب الثامن «سداد القروض».