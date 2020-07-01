شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس السكة الحديد السابق بمستشفى الهيئة بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المهندس السيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد السابق إثر إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحى بمستشفى السكة الحديد فى أبو زعبل بالقليوبية، وشهدت صفحات العاملين بالسكة الحديد على مواقع التواصل الاجتماعى نشر رسائل نعى لرئيس الهيئة السابق وإشادات بما حققه أثناء رئاسته للهيئة داعين الله أن يتقبله ويرحمه. Advertisements على جانب آخر، واصلت هيئة السكك الحديدية أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات .

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