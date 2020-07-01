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الصين تعلق رحلة لطيران سيتشوان من القاهرة بعد التأكد من إصابة ركاب بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الطيران الصينية اليوم الأربعاء، إن شركة طيران سيتشوان ستعلق رحلة من القاهرة إلى شينجدو لمدة أسبوع اعتبارا من السادس من يوليو بعد أن أظهر الفحص إصابة ستة من ركابها بفيروس المستجد.

وفي الشهر الماضي علقت السلطات رحلة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية من داكا إلى جوانجدو لمدة أربعة أسابيع بسبب مخاوف من وصول مصابين بالعدوى.

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وكانت قد ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة هوبى في وسط الصين، أنها لم تسجل حالات إصابة مؤكدة جديدة أو حالات بدون أعراض أو حالات جديدة مشتبه فى إصابتها بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه بعض المقاطعات الصينية تزايد الحالات مثل بكين، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية.

 

 

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