شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلق رحلة لطيران سيتشوان من القاهرة بعد التأكد من إصابة ركاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الطيران الصينية اليوم الأربعاء، إن شركة طيران سيتشوان ستعلق رحلة من القاهرة إلى شينجدو لمدة أسبوع اعتبارا من السادس من يوليو بعد أن أظهر الفحص إصابة ستة من ركابها بفيروس كورونا المستجد.

وفي الشهر الماضي علقت السلطات رحلة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية من داكا إلى جوانجدو لمدة أربعة أسابيع بسبب مخاوف من وصول مصابين بالعدوى. Advertisements

وكانت قد ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة هوبى في وسط الصين، أنها لم تسجل حالات إصابة مؤكدة جديدة أو حالات بدون أعراض أو حالات جديدة مشتبه فى إصابتها بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه بعض المقاطعات الصينية تزايد الحالات مثل بكين، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية.