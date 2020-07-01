شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تمد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى حتى 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، حتى 10 يوليو 2020، استجابة لرغبة أولياء الأمور.

جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر فى ظل جائحة كورونا.

كانت الوزارة أكدت، أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم ، وفي حالة تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في القدم لها ولديه " صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.

وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الالكتروني وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة ، ويتاح لولي الامر الاطلاع على المدرسة التي يتم قبول نجله بها ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني الخاص به ويلزم على ولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى.